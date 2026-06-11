12 июня в Ростовской области ожидается переменчивая погода

12 июня в Ростовской области будет умеренно тёплая и переменчивая погода. Днём температура воздуха составит в среднем +23…+28°C, а ночью столбики термометров опустятся до +14…+21°C.
Ожидается переменная облачность: солнечные периоды могут сменяться пасмурными, при этом сохраняется вероятность кратковременных дождей и локальных гроз. Ветер будет дуть со средней скоростью 3−5 м/с.
Несмотря на усреднённые и в целом комфортные показатели, из-за вероятности резких локальных изменений погоды рекомендуется следить за актуальными штормовыми предупреждениями МЧС.
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