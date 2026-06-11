Жозе Моуринью вновь стал главным тренером «Реала»

Также Моуринью был главным тренером «Порту», «Челси», «Интера», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхема» и «Ромы». Он по два раза выигрывал Лигу чемпионов и Лигу Европы. В 2017 году Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) включил португальца в список десяти величайших тренеров, оказавших наибольшее влияние на развитие европейского футбола с момента основания организации в 1954 году.