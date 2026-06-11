Поиск Яндекса
Ричмонд
+37°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородцев предупредили об изменении движения на Борском мосту

С 15 июня начинается ремонт проезжей части нового Борского моста.

Схема организации движения по новому Борскому мосту будет изменена в ночь с 15 на 16 июня. Об этом сообщили в администрации города.

Так, две полосы будут действовать на выезд из Нижнего Новгорода. Временная желтая разметка и знаки реверсивного движения будут убраны.

На старом Борском мосту останутся две полосы на въезд в город.

Нижегородцам напомнили, что с 15 июня стартует ремонт проезжей части нового Борского моста. Специалисты будут работать и ночью, и днем с перерывами во время часов пик. Это позволит сохранить пропускную способность моста. Ремонт планирую завершить до конца июня.

Ранее сообщалось, что ремонт Борского моста и трассы до Кирова стартовал в Нижегородской области.