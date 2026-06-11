Нижегородцев предупредили об изменении движения на Борском мосту

Нижегородцам напомнили, что с 15 июня стартует ремонт проезжей части нового Борского моста. Специалисты будут работать и ночью, и днем с перерывами во время часов пик. Это позволит сохранить пропускную способность моста. Ремонт планирую завершить до конца июня.