Нижегородцев предупредили об изменении движения на Борском мосту

Схема организации движения по новому Борскому мосту будет изменена в ночь с 15 на 16 июня. Об этом сообщили в администрации города.
Так, две полосы будут действовать на выезд из Нижнего Новгорода. Временная желтая разметка и знаки реверсивного движения будут убраны.
На старом Борском мосту останутся две полосы на въезд в город.
Нижегородцам напомнили, что с 15 июня стартует ремонт проезжей части нового Борского моста. Специалисты будут работать и ночью, и днем с перерывами во время часов пик. Это позволит сохранить пропускную способность моста. Ремонт планирую завершить до конца июня.
Ранее сообщалось, что ремонт Борского моста и трассы до Кирова стартовал в Нижегородской области.