Пять килограммов счастья: Во Владивостоке на свет появилась девочка-богатырь

Врачи заранее готовились к родам: предыдущие дочки пациентки тоже были крупными (более 4 кг) и появились на свет с помощью кесарева сечения. Специалисты решили провести плановую операцию, учитывая вес ребёнка и особенности здоровья матери. Роды прошли успешно.
Новорождённая здорова, мама тоже чувствует себя хорошо. В роддоме отметили, что появление такой крупной малышки стало особенным событием. Главврач Светлана Сагайдачная назвала рождение ребёнка чудом и подчеркнула, что в регионе становится больше многодетных семей.
Ранее Life.ru писал, что в Московской области помогли родить женщине, которая проходила химиотерапию из-за онкологии. В 38 недель будущей маме сделали кесарево сечение. Родилась совершенно здоровая девочка весом 2980 грамм и ростом 48 см.
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