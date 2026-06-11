Пять килограммов счастья: Во Владивостоке на свет появилась девочка-богатырь

Новорождённая здорова, мама тоже чувствует себя хорошо. В роддоме отметили, что появление такой крупной малышки стало особенным событием. Главврач Светлана Сагайдачная назвала рождение ребёнка чудом и подчеркнула, что в регионе становится больше многодетных семей.