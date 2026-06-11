Медведев назвал тему помощи участникам СВО святой для государства

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев назвал тему поддержки участников СВО и их семей святой для государства.
В четверг Медведев провел заседание экспертного совета по формированию народной программы «Единой России», в ходе которого член экспертного совета, Герой России Людмила Болилая рассказала о предложениях по помощи участникам СВО и их семьям.
«Тема, которую вы затронули, действительно абсолютно объединяющая нашу страну, такая, если хотите, святая для государства, для всех, кто принимает решения», — сказал Медведев в свою очередь.
«Очень хорошо, что мы всеми этими вопросами занимаемся прямо сейчас», — отметил он.