Комик Шастун рассказал, что во время КВН упал в обморок перед выходом на сцену

14 мая стало известно, что 55-летнему актеру Андрею Кузичеву стало плохо с сердцем прямо во время спектакля «Идиот» в театре Пушкина в Москве. При этом артист доиграл свою роль до конца и даже вышел на поклон после окончания постановки. По словам зрителей, антракт затянулся на 15 минут дольше обычного — у Кузичева сильно подскочило давление, и в этот момент врачи скорой оказывали ему медицинскую помощь.