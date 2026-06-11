The Guardian: Крупнейший Эль-Ниньо ожидается в конце осени и начале зимы

Метеоявление Эль-Ниньо, возникшее в потеплевшем Тихом океане, может обрушиться на Землю с небывалой силой. Об этом сообщает The Guardian.
Как отмечают метеорологи, этот естественный климатический цикл способен усугубить глобальное потепление, уже вызванное загрязнением, и привести к экстремальным погодным явлениям по всему миру.
Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) подтвердило наличие Эль-Ниньо и прогнозирует 63-процентную вероятность того, что явление станет настолько интенсивным в конце осени и начале зимы, что войдет в число крупнейших явлений Эль-Ниньо за всю историю наблюдений, начиная с 1950 года.
Климатологи также подчеркивают, что теплые воды Эль-Ниньо могут быстро ухудшить ситуацию в Тихом океане.
— Много дополнительного тепла на поверхности приводит к множеству экстремальных явлений во многих местах по всему миру, — сказала климатолог из Университета Кларка Эбби Фрейзер.
Эль-Ниньо по-разному воздействует на регионы: он ослабляет активность ураганов в Атлантике, но усиливает их в Тихом океане. Это явление может принести пользу сельскому хозяйству США, однако также угрожает засухами и наводнениями в Южной Америке, интенсивными волнами жары в Индии и климатическими колебаниями в Северо-Восточной Африке, говорится в материале.
С высокой долей вероятности в 2026 году Эль-Ниньо превратится в супер-Эль-Ниньо, из-за чего лето в России может быть жарким и засушливым. «Вечерняя Москва» обсудила этот вопрос с экспертами.