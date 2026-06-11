The Guardian: Крупнейший Эль-Ниньо ожидается в конце осени и начале зимы

Эль-Ниньо по-разному воздействует на регионы: он ослабляет активность ураганов в Атлантике, но усиливает их в Тихом океане. Это явление может принести пользу сельскому хозяйству США, однако также угрожает засухами и наводнениями в Южной Америке, интенсивными волнами жары в Индии и климатическими колебаниями в Северо-Восточной Африке, говорится в материале.