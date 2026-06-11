Выставку МАКС-2026 отменили, а «Гидроавиасалон» перенесли на 2027 год

МАКС последний раз проходил в июле 2021 года. Тогда на салоне представили истребитель пятого поколения Checkmate, а президент России Владимир Путин посетил выставку и по традиции угостился мороженым. С тех пор главный российский авиасалон так и не вернулся в расписание. Теперь пауза растянется минимум ещё на один год.