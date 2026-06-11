Кабмин отменил выставку «МАКС-2026», «Гидроавиасалон» перенесли на 2027 год

Стоит отметить, что это не первый перенос. В 2024 году правительство уже выпускало распоряжение, согласно которому авиасалон, запланированный на конец июля, отменили. А еще раньше, в 2023-м, выставку тоже пришлось сдвигать: тогда ее хотели провести с 23 по 28 июля 2024 года, но сроки в итоге изменили.