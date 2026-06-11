Две реконструкции домов-памятников из Черноземья признаны «лучшими практиками» Агентством стратегических инициатив

Усадьба «Скорняково-Архангельское» в Липецкой области, как сообщили в АСИ, — частный проект восстановления объекта культурного наследия, история которого прослеживается с 1680 года. Современный этап возрождения начался после приобретения усадьбы бизнесменом Алексеем Шкрапкиным 15 лет назад. Объем вложений в реставрацию составил около 600 млн руб., а предполагаемый срок окупаемости оценивается в десять лет. Помимо восстановления храма, бывшей ткацкой фабрики и других исторических зданий, на территории усадьбы сформирована гостевая зона, адаптированная под туристические функции. Концепция развития предусматривает сочетание гостиничного, музейно-мемориального и событийного форматов: здесь проходят концерты, фестивали и творческие вечера. По словам инвестора, полученный опыт планируется применять и при работе с другими объектами культурного наследия Центральной России.