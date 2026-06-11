Врач объяснил, чем на самом деле опасен тополиный пух

От самого пуха умереть практически невозможно, подчёркивает специалист. Однако в крайне редких случаях возможны тяжёлые реакции на переносимые им аллергены — анафилаксия или приступ бронхиальной астмы у пациентов с тяжёлой, неконтролируемой аллергией. В России такие случаи фиксируются единично и почти всегда у людей с тяжёлой астмой или выраженным поллинозом. Для здоровых людей тополиный пух безопасен, хотя и крайне неприятен.