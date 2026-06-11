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Медведев призвал открыть реабилитационные центры для бойцов СВО в регионах

Медведев: реабилитационные центры для бойцов СВО надо открыть в каждом регионе.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Реабилитационные центры для участников специальной военной операции надо открыть в каждом регионе России, считает зампредседателя Совбеза РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.

Он в четверг провел заседание экспертного совета «Единой России» по формированию народной программы партии.

Герой России, ефрейтор Людмила Болилая, которая входит в состав экспертного совета, рассказала, что от граждан в народную программу поступают предложения о создании реабилитационных центров для участников СВО в каждом регионе страны, чтобы они могли получать качественную реабилитацию недалеко от дома.

«Реабилитационные центры в субъектах, я думаю, вы правы. По-хорошему, нужно вообще в каждом субъекте сделать. Путь он будет не шикарный какой-то, но это будет нормальное место, куда участники СВО могут приехать с семьями, отдохнуть, получить какие-то элементарные виды поддержки медицинской», — отреагировал Медведев.

Он отметил, что это необходимо отразить в будущей программе партии.

«Почему, действительно, не отфиксировать это в программе, чтобы в каждом регионе это создали. Не просто что это будут крупные центры — Москва, Питер, Московская, Ленинградская, Свердловская область, а в каждом регионе, пусть каждый регион что-то сделает. Мне кажется, это возможно, и мы вполне можем это обеспечить», — добавил председатель партии.

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