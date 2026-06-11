Медведев призвал открыть реабилитационные центры для бойцов СВО в регионах

«Почему, действительно, не отфиксировать это в программе, чтобы в каждом регионе это создали. Не просто что это будут крупные центры — Москва, Питер, Московская, Ленинградская, Свердловская область, а в каждом регионе, пусть каждый регион что-то сделает. Мне кажется, это возможно, и мы вполне можем это обеспечить», — добавил председатель партии.