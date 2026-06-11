Электромобиль из Калининграда показали на ВДНХ

«Автотор» показал на форуме «Путешествуй!» две новинки для туризма и города. Одна из них заряжается быстрее, чем длится кофе-брейк. В первый же день работы форума «Путешествуй!» на стенде Калининградской области заметили необычных участников. Не туристические маршруты и не гастрономические бренды, а два электрических автомобиля. Компания из Калининграда привезла на выставку седан АМБЕРАВТО А5 и крошечный городской электромобиль EONYX City.
Площадка для презентации выбрана неслучайно. Форум «Путешествуй!» — крупнейшая туристическая выставка страны. А к 2026 году экологичный транспорт стал не просто модным аксессуаром мегаполисов, а реальным инструментом для туристической инфраструктуры: от трансфера в аэропортах до поездок по курортным паркам.
Калининградский производитель, который когда-то начинал с крупноузловой сборки зарубежных марок, сегодня делает ставку на собственные электрические модели. И, похоже, относится к этому серьезно.
Седан АМБЕРАВТО А5 — это типичный представитель нового поколения российских электромобилей. Не прототип, не концепт, а машина, готовая к дорогам общего пользования. Под капотом электродвигатель на 160 лошадиных сил. Тяговая батарея — 60,2 кВт·ч. Производитель заявляет запас хода до 520 километров. Этого запаса достаточно, чтобы доехать из Москвы до Нижнего Новгорода без подзарядки.
Главная фишка А5 — скорость восстановления заряда. Быстрая зарядка занимает от 30 до 40 минут. Это значит, что за время стандартного обеда на трассе батарея снова полна.
Второй участник стенда — EONYX City — выглядит скромнее, но в туристическом контексте не менее важен. Разработан специально для закрытых территорий: гостиничные комплексы, аэропорты, парки, крупные курортные зоны. Там, где обычный автомобиль избыточен, а велосипед слишком медленный для персонала или трансфера гостей. EONYX City бесшумен, не коптит и, по словам производителя, заметно экономичнее бензиновых аналогов.
Компания намекает: туристическая отрасль в регионах больше не может игнорировать экологичный транспорт. Гостиницы покупают электрокары для шаттлов, города внедряют низкопольные электрошаттлы в исторических центрах, аэропорты переводят служебный парк на батареи.
В деловой программе первого дня участвовал вице-премьер Дмитрий Чернышенко. На пленарном заседании «Время путешествовать: многообразие впечатлений, доступное каждому» речь шла о развитии туристической инфраструктуры. Электромобили на стенде Калининграда стали живой иллюстрацией одного из тезисов: впечатления сегодняшнего туриста складываются не только из красивых видов, но и из того, как он до них добирается — комфортно, бесшумно и без запаха бензина.
Форум «Путешествуй!» на ВДНХ продлится до 14 июня. Вход свободный. Так что любой желающий может подойти к стенду Калининградской области, потрогать АМБЕРАВТО А5 и посидеть в EONYX City.
Отметим, «Автотор» является одним из ведущих автомобилестроительных предприятий России и активно развивает направление производства современных транспортных средств, включая легковые электромобили и специализированный электротранспорт для городской среды, бизнеса и туристической инфраструктуры.