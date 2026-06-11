Электромобиль из Калининграда показали на ВДНХ

«Автотор» показал на форуме «Путешествуй!» две новинки для туризма и города. Одна из них заряжается быстрее, чем длится кофе-брейк. В первый же день работы форума «Путешествуй!» на стенде Калининградской области заметили необычных участников. Не туристические маршруты и не гастрономические бренды, а два электрических автомобиля. Компания из Калининграда привезла на выставку седан АМБЕРАВТО А5 и крошечный городской электромобиль EONYX City.