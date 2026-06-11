«Мы живем в эпоху мегаполисов»: Кузнецов — о том, что ждет малые города

Количество городов в будущем может сокращаться, тогда как мегаполисы продолжат расти и концентрировать человеческий капитал. «Сейчас мы живем в эпоху мегаполисов. Они абсорбируют в себя лучшие умы, лучшую энергию, технологии», — заявил в эфире Радио РБК бывший главный архитектор Москвы, архитектор будущего ВЭБ.РФ Сергей Кузнецов.