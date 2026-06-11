«Мы живем в эпоху мегаполисов»: Кузнецов — о том, что ждет малые города

Количество городов в будущем может сокращаться, тогда как мегаполисы продолжат расти и концентрировать человеческий капитал. «Сейчас мы живем в эпоху мегаполисов. Они абсорбируют в себя лучшие умы, лучшую энергию, технологии», — заявил в эфире Радио РБК бывший главный архитектор Москвы, архитектор будущего ВЭБ.РФ Сергей Кузнецов.
По его словам, небольшие города рискуют терять жителей и экономическую активность под давлением крупных центров. При этом Кузнецов считает этот процесс частью естественной перестройки цивилизации, а не однозначно негативным явлением.
Чтобы сохранить привлекательность, малым городам важно искать собственную идентичность, а не копировать решения Москвы и других мегаполисов. Такой точкой притяжения может стать уникальное общественное пространство или архитектурный проект, который превратится в символ города.