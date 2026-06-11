Поиск Яндекса
Ричмонд
+37°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Мы живем в эпоху мегаполисов»: Кузнецов — о том, что ждет малые города

Мегаполисы продолжат привлекать людей, технологии и инвестиции, а небольшие города могут терять население и экономическую активность. О будущем городской среды Радио РБК рассказал бывший главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Источник: РБК

Количество городов в будущем может сокращаться, тогда как мегаполисы продолжат расти и концентрировать человеческий капитал. «Сейчас мы живем в эпоху мегаполисов. Они абсорбируют в себя лучшие умы, лучшую энергию, технологии», — заявил в эфире Радио РБК бывший главный архитектор Москвы, архитектор будущего ВЭБ.РФ Сергей Кузнецов.

По его словам, небольшие города рискуют терять жителей и экономическую активность под давлением крупных центров. При этом Кузнецов считает этот процесс частью естественной перестройки цивилизации, а не однозначно негативным явлением.

Чтобы сохранить привлекательность, малым городам важно искать собственную идентичность, а не копировать решения Москвы и других мегаполисов. Такой точкой притяжения может стать уникальное общественное пространство или архитектурный проект, который превратится в символ города.