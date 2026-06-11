Выставка «МАКС-2026» отменена

Международный авиационно-космический салон «МАКС-2026» отменен, а «Гидроавиасалон» перенесен с 2026 на 2027 год. Соответствующее распоряжение Правительства РФ было опубликовано в четверг, 11 июня.
— В перечне международных выставок продукции военного назначения, проводимых на территории Российской Федерации в 2026 году, утвержденном указанным распоряжением, позиции, касающиеся Международного авиационно-космического салона «МАКС-2026» и Международной выставки и научной конференции по гидроавиации «Гидроавиасалон-2026», исключить, — говорится в документе.
В то же время на 2027 год запланированы Международная выставка и научная конференция по гидроавиации «Гидроавиасалон-2027», которые пройдут в сентябре в Геленджике, а также Международный салон вертолетной техники и авиационных систем, который состоится в мае-июне в Казани.
Летом 2023 года также сообщалось о переносе выставки. Представители мероприятия отметили, что площадка проведения салона останется неизменной: все пройдет в подмосковном городе Жуковском. Вместо 2023 года проведение Международного авиационно-космического салона было запланировано на 2024 год. Однако и тогда мероприятие было отменено.
В 2025 году авиасалон также не состоялся.