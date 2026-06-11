Выставка «МАКС-2026» отменена

В то же время на 2027 год запланированы Международная выставка и научная конференция по гидроавиации «Гидроавиасалон-2027», которые пройдут в сентябре в Геленджике, а также Международный салон вертолетной техники и авиационных систем, который состоится в мае-июне в Казани.