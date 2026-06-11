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Врач Бурнацкая назвала первые признаки теплового удара

Врач Светлана Бурнацкая заявила, что ощущение нехватки воздуха может свидетельствовать о тепловом ударе.

Источник: Аргументы и факты

Слабость, головная боль, головокружение, учащенное сердцебиение, тошнота и ощущение нехватки воздуха могут указывать на опасный перегрев организма. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказала терапевт и профпатолог Светлана Бурнацкая.

При появлении подобных признаков специалист настоятельно рекомендует немедленно прекратить любую физическую активность и перейти в прохладное место. Также необходимо выпить воды и постараться максимально охладить тело для предотвращения ухудшения состояния.

Особую угрозу представляют спутанность сознания, нарушение речи, отсутствие потоотделения в сильную жару и повышение температуры тела выше 39 градусов. Врач подчеркнула, что такие критические признаки свидетельствуют о тепловом ударе и требуют экстренного обращения за медицинской помощью.

Ранее врач Евгений Кокин предупредил, что жара создает нагрузку на сердце.