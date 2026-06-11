Врач Бурнацкая назвала первые признаки теплового удара

Слабость, головная боль, головокружение, учащенное сердцебиение, тошнота и ощущение нехватки воздуха могут указывать на опасный перегрев организма. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказала терапевт и профпатолог Светлана Бурнацкая.