Врач Бурнацкая назвала первые признаки теплового удара

Слабость, головная боль, головокружение, учащенное сердцебиение, тошнота и ощущение нехватки воздуха могут указывать на опасный перегрев организма. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказала терапевт и профпатолог Светлана Бурнацкая.
При появлении подобных признаков специалист настоятельно рекомендует немедленно прекратить любую физическую активность и перейти в прохладное место. Также необходимо выпить воды и постараться максимально охладить тело для предотвращения ухудшения состояния.
Особую угрозу представляют спутанность сознания, нарушение речи, отсутствие потоотделения в сильную жару и повышение температуры тела выше 39 градусов. Врач подчеркнула, что такие критические признаки свидетельствуют о тепловом ударе и требуют экстренного обращения за медицинской помощью.
Ранее врач Евгений Кокин предупредил, что жара создает нагрузку на сердце.