В Праге отменили концерт Канье Уэста из-за антисемитских высказываний

Концерт известного американского рэпера Канье Уэста в Праге (Чехия) был отменен. Об этом сообщает портал Novinky.
Проведение мероприятия было намечено на 25 июля на площадке пражского ипподрома в Хухле, однако администрация объекта объявила о прекращении взаимодействия с организатором.
Ранее представители муниципальной власти Праги выразили возражения против концерта в связи с пропагандой нацизма и антисемитизма со стороны исполнителя, за которые Канье впоследствии принес публичные извинения.
В 2026 году Канье Уэст проводит мировой тур под названием «Ye Live Concert». В рамках гастролей уже прошли концерты в Европе, а также рекордный по посещаемости концерт в Турции и другие.
12 июня американский исполнитель выступит на стадионе «Динамо-Арена» в столице Грузии.