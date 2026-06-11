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В Праге отменили концерт Канье Уэста из-за антисемитских высказываний

Мероприятие с участием Канье Уэста в столице Чехии было отменено из-за антисемитизма.

Источник: Аргументы и факты

Концерт известного американского рэпера Канье Уэста в Праге (Чехия) был отменен. Об этом сообщает портал Novinky.

Проведение мероприятия было намечено на 25 июля на площадке пражского ипподрома в Хухле, однако администрация объекта объявила о прекращении взаимодействия с организатором.

Ранее представители муниципальной власти Праги выразили возражения против концерта в связи с пропагандой нацизма и антисемитизма со стороны исполнителя, за которые Канье впоследствии принес публичные извинения.

В 2026 году Канье Уэст проводит мировой тур под названием «Ye Live Concert». В рамках гастролей уже прошли концерты в Европе, а также рекордный по посещаемости концерт в Турции и другие.

12 июня американский исполнитель выступит на стадионе «Динамо-Арена» в столице Грузии.