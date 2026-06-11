Агроном Покора поделился парадоксальным лайфхаком по уходу за садом

Июнь в саду — время тонкой работы, когда от действий садовода зависит не только количество, но и качество будущего урожая. Главная задача сейчас звучит парадоксально: нужно не сохранить каждую завязь, а безжалостно избавиться от лишней нагрузки на дерево.
«Суть этой процедуры проста и прагматична, — рассказал aif.ru агроном Николай Покора. — Мы оставляем на ветке лишь те плоды, которые растение действительно способно полноценно выкормить. Остальные завязи — мелкие, искривленные, поврежденные вредителями или болезнями, а также те, что сбились в плотные пучки, — нужно аккуратно удалить».
Кажется, что, убирая часть завязей, мы теряем часть урожая. На самом деле это стратегическая инвестиция в качество плодов и здоровье самого дерева.
«Перегруженная ветка работает на износ: она не способна обеспечить полноценное питание всем плодам, из-за чего те вырастают мелкими и невкусными, — объясняет эксперт. — Кроме того, такая чрезмерная нагрузка подрывает перспективы следующего года — дерево, отдавая все силы текущему урожаю, не успевает заложить полноценные плодовые почки. Еще одна серьезная опасность — риск механических повреждений: под тяжестью избыточного урожая ветки часто ломаются, травмируя кору и открывая путь инфекциям».
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