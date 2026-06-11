Агроном Покора поделился парадоксальным лайфхаком по уходу за садом

«Перегруженная ветка работает на износ: она не способна обеспечить полноценное питание всем плодам, из-за чего те вырастают мелкими и невкусными, — объясняет эксперт. — Кроме того, такая чрезмерная нагрузка подрывает перспективы следующего года — дерево, отдавая все силы текущему урожаю, не успевает заложить полноценные плодовые почки. Еще одна серьезная опасность — риск механических повреждений: под тяжестью избыточного урожая ветки часто ломаются, травмируя кору и открывая путь инфекциям».