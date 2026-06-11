Тренер Тутберидзе раскрыла детали давнего конфликта с Яной Рудковской

Она пояснила, что Яна Рудковская регулярно комментирует методы ее работы, поскольку телеведущая является «человеком из шоу-бизнеса» и привыкла все комментировать. Тутберидзе добавила, что не считает нужным вступать в полемику, поскольку не относится к этой сфере, и ее ответом всегда будут только результаты учениц.