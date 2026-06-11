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Тренер Тутберидзе раскрыла детали давнего конфликта с Яной Рудковской

Единственный случай в общении с телеведущей Яной Рудковской, когда та позволила себе схватить за грудки хореографа Даниила Глейхенгауза, заставил тренера Этери Тутберидзе произнести фразу «Женщина, отойдите, пожалуйста». Комментируя этот инцидент, она отвергла обвинения в чрезмерной строгости к фигуристам.

Единственный случай в общении с телеведущей Яной Рудковской, когда та позволила себе схватить за грудки хореографа Даниила Глейхенгауза, заставил тренера Этери Тутберидзе произнести фразу «Женщина, отойдите, пожалуйста». Комментируя этот инцидент, она отвергла обвинения в чрезмерной строгости к фигуристам.

Тутберидзе сравнила спортивную дисциплину и школьные правила, подчеркнув, что она никогда никого не заставляла заниматься против своей воли.

— Никогда ни одного спортсмена мы не заставляли. Это не день продленного дня. Ты должен идти к результатам, — отметила тренер в выпуске шоу «aleko in my bag», опубликованном в соцсети VK.

Она пояснила, что Яна Рудковская регулярно комментирует методы ее работы, поскольку телеведущая является «человеком из шоу-бизнеса» и привыкла все комментировать. Тутберидзе добавила, что не считает нужным вступать в полемику, поскольку не относится к этой сфере, и ее ответом всегда будут только результаты учениц.

8 мая российская фигуристка Камила Валиева заявила, что ее новый тренер Светлана Соколовская в сравнении с Тутберидзе является гораздо более мягким и внимательным тренером, который всегда прислушивается к ней и стремится ее понять.