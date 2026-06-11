Самолет врезался в мачту наземного радара в аэропорту Антальи

Самолет столкнулся с мачтой наземного радара в аэропорту Антальи. Один человек получил травмы, сейчас ему оказывают помощь врачи. Об этом в четверг, 11 июня, сообщил Telegram-канал Shot.
Самолет авиакомпании Turkish Airlines летел из Стамбула в Анталью. Во время руления к месту стоянки самолет врезался в мачту радара. На место происшествия незамедлительно прибыли экстренные службы, и у самолета обнаружены серьезные повреждения.
Все 267 пассажиров были срочно эвакуированы. Предварительно сообщается, что один человек получил легкие травмы и не нуждается в госпитализации. В настоящее время устанавливаются причины инцидента, говорится в материале.
В Австрии пчела остановила 29-тонный пассажирский самолет авиакомпании Austrian Airlines. Инцидент произошел на взлетно-посадочной полосе в местном аэропорту. Когда самолет уже ехал со скоростью около 150 километров час, экипаж заметил, что показания на датчиках неправильные. Взлет пришлось экстренно прервать, оказалось, что причиной сбоя стала пчела.