Схема движения на новом Борском мосту изменится в ночь на 16 июня

Напомним, что с 15 июня начинается ремонт проезжей части нового Борского моста. Причина ремонта покрытия — повышенный износ, вызванный переключением всего транспортного потока на три полосы этого моста в 2025 году, когда проводился ремонт старого. Чтобы не создавать заторов и лишних неудобств для водителей, дорожники будут работать как в ночное, так и в дневное время, но строго исключая часы пик. Это позволит сохранить пропускную способность магистрали и выполнить ремонт в кратчайшие сроки — до конца июня.