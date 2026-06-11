Схема движения на новом Борском мосту изменится в ночь на 16 июня

Схема организации дорожного движения на новом Борском мосту будет изменена в ночь с 15 на 16 июня. Об этом сообщает Главное управление автомобильных дорог Нижегородской области.
Теперь на выезд из Нижнего Новгорода будут работать две полосы. Специалисты демаркируют временную желтую разметку и демонтируют знаки, обозначающие реверсивное движение.
По старому Борскому мосту, как и сейчас, останется две полосы на въезд в Нижний Новгород.
Напомним, что с 15 июня начинается ремонт проезжей части нового Борского моста. Причина ремонта покрытия — повышенный износ, вызванный переключением всего транспортного потока на три полосы этого моста в 2025 году, когда проводился ремонт старого. Чтобы не создавать заторов и лишних неудобств для водителей, дорожники будут работать как в ночное, так и в дневное время, но строго исключая часы пик. Это позволит сохранить пропускную способность магистрали и выполнить ремонт в кратчайшие сроки — до конца июня.
Справка.
Новый Борский мост был открыт в 2017 году. С тех пор он выдерживает интенсивный трафик, связывающий областной центр с севером региона. Предстоящий ремонт — первый за девять лет.