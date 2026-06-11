В Румынии призвали Украину взрывать свои беспилотники у морских границ

Румынский чиновник сообщил журналистам, что намерен обратиться к Киеву с требованием заранее вносить в программу всех беспилотников условие об автоматическом подрыве. По его словам, взрываться аппараты должны при приближении к 12-мильной румынской морской зоне (чуть больше 22 километров. — Прим.ред.). Мируцэ подчеркнул, что такая мера станет главной гарантией безопасности для Румынии и поможет избежать новых происшествий у её побережья.