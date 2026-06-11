Врачи назвали 7 неочевидных признаков сахарного диабета у взрослых

Сахарный диабет долго маскируется под усталость, проблемы с кожей и возрастные изменения. Врач-терапевт и научный журналист Алексей Водовозов рассказал РБК, какие симптомы люди годами списывают на стресс и слабый иммунитет.
К неочевидным симптомам диабета относятся: постоянная усталость и сонливость после еды, частая молочница и грибок в складках кожи, плохое заживление ран и мозолей — особенно на стопах, покалывание и онемение в ногах и кистях, эпизодическое ухудшение зрения, темные участки кожи на шее и в подмышках, частые воспаления десен. Типичные признаки — постоянная жажда, частое мочеиспускание и неутолимый аппетит — появляются позже.
«При диабете 2-го типа симптомы могут нарастать очень медленно, годами, поэтому человек успевает объяснить их возрастом, стрессом, сухим воздухом или неудобной обувью», — уточнил Водовозов. Ни один из этих признаков не является исключительно диабетическим, но чем больше их совпало — тем весомее повод обратиться к врачу.
При подозрении на диабет стоит обратиться к терапевту или эндокринологу и сдать анализ крови на глюкозу. Это можно сделать в районной поликлинике по полису ОМС. Ранняя диагностика позволяет взять болезнь под контроль до появления серьезных осложнений.
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