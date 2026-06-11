Врачи назвали 7 неочевидных признаков сахарного диабета у взрослых

К неочевидным симптомам диабета относятся: постоянная усталость и сонливость после еды, частая молочница и грибок в складках кожи, плохое заживление ран и мозолей — особенно на стопах, покалывание и онемение в ногах и кистях, эпизодическое ухудшение зрения, темные участки кожи на шее и в подмышках, частые воспаления десен. Типичные признаки — постоянная жажда, частое мочеиспускание и неутолимый аппетит — появляются позже.