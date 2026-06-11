Поиск Яндекса
Ричмонд
+37°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врачи назвали 7 неочевидных признаков сахарного диабета у взрослых

Усталость и грибок на коже могут быть симптомами.

Сахарный диабет долго маскируется под усталость, проблемы с кожей и возрастные изменения. Врач-терапевт и научный журналист Алексей Водовозов рассказал РБК, какие симптомы люди годами списывают на стресс и слабый иммунитет.

К неочевидным симптомам диабета относятся: постоянная усталость и сонливость после еды, частая молочница и грибок в складках кожи, плохое заживление ран и мозолей — особенно на стопах, покалывание и онемение в ногах и кистях, эпизодическое ухудшение зрения, темные участки кожи на шее и в подмышках, частые воспаления десен. Типичные признаки — постоянная жажда, частое мочеиспускание и неутолимый аппетит — появляются позже.

«При диабете 2-го типа симптомы могут нарастать очень медленно, годами, поэтому человек успевает объяснить их возрастом, стрессом, сухим воздухом или неудобной обувью», — уточнил Водовозов. Ни один из этих признаков не является исключительно диабетическим, но чем больше их совпало — тем весомее повод обратиться к врачу.

При подозрении на диабет стоит обратиться к терапевту или эндокринологу и сдать анализ крови на глюкозу. Это можно сделать в районной поликлинике по полису ОМС. Ранняя диагностика позволяет взять болезнь под контроль до появления серьезных осложнений.

Ранее сообщалось о пользе граната.