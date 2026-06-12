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Сотни петербуржцев собрались на набережной, чтобы увидеть бриг «Россия»: как прошла первая репетиция «Алых парусов»

«Алые паруса» — легендарный праздник выпускников в Петербурге. Традиционно он проходит в конце июня. Мероприятие начинается с концерта на Дворцовой, а затем в акватории Невы начинается водно-пиротехническое шоу с проходом брига «Россия» под алыми парусами. Именно проход судна начинают репетировать за несколько недель до праздника. О том первом проходе брига «Россия» в этом году рассказала корреспондент’МК в Питере" Камилла Латыпова.

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Репетиционный проход брига «Россия» привлекает петербуржцев и гостей города ничуть не меньше основного праздника. Посмотреть на первое в этом году тренировочное мероприятие собрались сотни людей. Они заняли места на набережной и с предвкушением ждали судно.

Репетиция — прекрасная возможность для всех желающих увидеть легендарный бриг. Ведь в сам день проведения «Алых парусов» попасть на набережные можно будет только по билетам.

В дни репетиций «Алых парусов» некоторые мосты разводят раньше обыденного графика. Это влияет на ограничения движения автомобилей и изменения маршрутов общественного транспорта. Но приносит незабываемые впечатления и возможность окунуться в праздничную атмосферу, даже не будучи выпускником.