Сотни петербуржцев собрались на набережной, чтобы увидеть бриг «Россия»: как прошла первая репетиция «Алых парусов»

«Алые паруса» — легендарный праздник выпускников в Петербурге. Традиционно он проходит в конце июня. Мероприятие начинается с концерта на Дворцовой, а затем в акватории Невы начинается водно-пиротехническое шоу с проходом брига «Россия» под алыми парусами. Именно проход судна начинают репетировать за несколько недель до праздника. О том первом проходе брига «Россия» в этом году рассказала корреспондент’МК в Питере" Камилла Латыпова.