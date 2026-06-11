Чемпионат мира по футболу 2026 стартовал в Мексике

Церемония открытия чемпионата мира по футболу 2026 года состоялась на стадионе «Ацтека» в Мехико. Мероприятие прошло в четверг, 11 июня.
На сцене, расположенной у большой копии кубка мира, выступали музыканты, сменявшиеся каждые три минуты. В числе артистов, открывших чемпионат, были David Guetta, J Balvin, Megan Thee Stallion, Андреа Бочелли, группа «Мана» и другие исполнители.
Мексиканские танцоры через свое выступление рассказали историю Мексики и о происхождении футбола во времена ацтекской империи.
Затем певица Шакира исполнила гимн турнира — песню Dai Dai. После этого небо над стадионом озарил красочный фейерверк.
Однако не обошлось и без скандалов. В Соединенных Штатах, где пройдет основная часть матчей, включая финал, уже возникли несколько сорных ситуаций, связанных с действиями миграционных служб. Например, капитан сборной Ирака Аймен Хуссейн смог въехать в страну только после длительного допроса, а фотограф сборной был депортирован. Также визовые ограничения коснулись журналистов из Азии и Африки.
Отказ во въезде получил и лучший арбитр Африки, сомалиец Омар Артан. Глава ФИФА Джанни Инфантино посоветовал судье «расслабиться», в то время как европейская ассоциация уже пригласила его судить Суперкубок УЕФА. Проблемы с въездом возникли даже у игроков сборной Швейцарии — нападающий Брель Эмболо остался дома из-за аннулирования разрешения на поездку в США. Из-за визовых отказов часть делегации Ирана, которой угрожали во время конфликта на Ближнем Востоке, перенесла свои тренировки в Мексику, хотя большинство матчей им предстоит играть в Штатах. Тем, кто смог попасть в США, также пришлось столкнуться с усиленными проверками: сборную Сенегала досмотрели прямо на взлетной полосе аэропорта по прибытии, а команду Узбекистана тщательно проверили с помощью собак и металлодетекторов перед товарищеским матчем с Нидерландами в Нью-Йорке.
Среди главных претензий к турниру — высокие цены. Болельщики выражают недовольство по поводу слишком дорогих билетов, проживания и перелетов внутри США, где пройдет большая часть матчей. Из-за больших расстояний между городами фанатам придется тратить дополнительные средства на передвижение, а расширение турнира до 48 команд увеличило как количество матчей, так и нагрузку на игроков. Еще одной проблемой является жара: часть игр в США и Мексике может пройти при экстремально высоких температурах, что вызывает опасения за безопасность как футболистов, так и зрителей, передает Telegram-канал «Осторожно, новости».
Один из самых известных российских футболистов Андрей Аршавин уже дал свой прогноз на первый матч турнира.
В 2026 году пройдет рекордное количество игр в истории чемпионата — 104. 13 июня сыграют сборные США и Парагвая, а также Катара и Швейцарии, 14 июня — Гаити, Шотландии, Австралии и Турции. Узнать подробнее о расписании всех встреч можно в отдельном материале «Вечерней Москвы».