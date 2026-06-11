Чемпионат мира по футболу 2026 стартовал в Мексике

Отказ во въезде получил и лучший арбитр Африки, сомалиец Омар Артан. Глава ФИФА Джанни Инфантино посоветовал судье «расслабиться», в то время как европейская ассоциация уже пригласила его судить Суперкубок УЕФА. Проблемы с въездом возникли даже у игроков сборной Швейцарии — нападающий Брель Эмболо остался дома из-за аннулирования разрешения на поездку в США. Из-за визовых отказов часть делегации Ирана, которой угрожали во время конфликта на Ближнем Востоке, перенесла свои тренировки в Мексику, хотя большинство матчей им предстоит играть в Штатах. Тем, кто смог попасть в США, также пришлось столкнуться с усиленными проверками: сборную Сенегала досмотрели прямо на взлетной полосе аэропорта по прибытии, а команду Узбекистана тщательно проверили с помощью собак и металлодетекторов перед товарищеским матчем с Нидерландами в Нью-Йорке.