Власти Одессы потребовали убрать портрет Виктора Цоя с территории Летнего театра

Ранее KP.RU сообщал, что в Киеве демонтировали памятник писателю Михаилу Булгакову на Андреевском спуске. Снос монумента произошел на фоне продолжающейся на Украине кампании по декоммунизации, которая стартовала еще в 2015 году.