Новости Калининграда: тариф не для всех, морской запрет и проблемные пляжи

Обзор основных событий дня — в дайджесте новостей и публикаций «Нового Калининграда» за четверг, 11 июня.
«Аэрофлот» ограничил продажу билетов по «плоским» тарифам.
Компания «Аэрофлот» решила ограничить продажу билетов по «плоским» тарифам. Как сообщила пресс-служба авиаперевозчика, с 15 июня 2026 года билеты по фиксированным тарифам экономического класса смогут приобретать только россияне. Ранее билеты по «плоским» тарифам могли приобретать в том числе иностранные граждане, путешествующие по внутрироссийским маршрутам.
Эксперт: в Калининградской области яхтам запретили выход в море.
Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных 8 июня внес изменения в указ от 2023 года, который касается запрета использования в море маломерных судов. Как отмечают яхтсмены, в новой редакции указа обозначены координаты, которые касаются акватории морского канала от Балтийска до окончания молов в Балтийском море, что означает запрет яхтам и маломерным судам выхода из Калининграда в море.
Сотрудники МЧС выявили «серьезные нарушения» на пяти популярных пляжах области.
В Калининградской области продолжаются проверки пляжей, инициированные областной прокуратурой и инспекторами ГИМС МЧС. В ходе рейдов на побережье Зеленоградского округа специалисты обследовали пять популярных пляжей: «Лесной», «Куликово», «Сокольники», а также «Западный» и «Восточный». «Несмотря на старт сезона, идеальной картины не обнаружилось, — сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. — Проверка выявила ряд серьезных нарушений».
В Багратионовском районе поисковики нашли обломки самолета с останками летчиков.
В Калининградской области поисковики обнаружили еще один советский штурмовик Ил-2 с останками летчиков. «Нам удалось обнаружить останки командира эскадрильи лейтенанта Анатолия Степановича Жаркова и сержанта Башира Газабудаевича Закаева. Вместе с последним была найдена медаль “За отвагу”. Родственников Закаева мы уже нашли, а Жаркова еще ищем», — рассказал «Новому Калининграду» руководитель поисково-исторического центра «Натангия» Виталий Степанов.
«Браво», Газмановы, Zivert, Burito и «5sta Family» заявлены хедлайнерами Дня города.
Праздничные мероприятия, посвященные 80-летию Калининградской области, будут проходить на территории острова «Октябрьский» в течение трёх дней, с 3 по 5 июля (0+). Основной площадкой станет «Ростех Арена» и территория вокруг стадиона. Вечером 3 июля здесь выступят местные вокальные коллективы, а 4 и 5 июля состоится гала-концерт к 80-летию региона. 4 июля выступят Родион Газманов, группа «Браво» и Олег Газманов. 5 июля — Burito, группа «5sta Family» и Zivert. Вход на концерты бесплатный по регистрации.
Ёж на дороге: почему Калининград наводнили колючие гости и что с ними делать.
Жители Калининграда в начале лета 2026 года сообщают о появлении ежей в жилых кварталах, на тротуарах и проезжей части. Животные гибнут под колёсами автомобилей, а горожане не знают, как правильно реагировать на встречу с колючим «соседом». О правилах безопасности и помощи животному рассказали эксперты БФУ им. И. Канта.
Афиша Калининграда на выходные: День России, шоу иллюзий и концерты.
Концерты, праздничные программы ко Дню России, выставки, фестивали и иллюзионное шоу — предстоящие выходные в Калининградской области обещают разнообразную программу. О самых заметных событиях ближайших дней рассказываем в традиционной «Афише Нового Калининграда».
Оксана Шевченко, фото «Нового Калининграда».