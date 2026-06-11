Новости Калининграда: тариф не для всех, морской запрет и проблемные пляжи

Жители Калининграда в начале лета 2026 года сообщают о появлении ежей в жилых кварталах, на тротуарах и проезжей части. Животные гибнут под колёсами автомобилей, а горожане не знают, как правильно реагировать на встречу с колючим «соседом». О правилах безопасности и помощи животному рассказали эксперты БФУ им. И. Канта.