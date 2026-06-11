Первый гол забили на Чемпионате мира по футболу — 2026

В первом матче Чемпионата мира по футболу — 2026 уже забили первый гол. В игре против сборной ЮАР команда Мексики открыла счет на девятой минуте. Игра проходит в четверг, 11 июня, сразу после открытия турнира.
Автором первого гола мундиаля стал Хулиан Киньонес.
Церемония открытия чемпионата мира по футболу 2026 года состоялась на стадионе «Ацтека» в Мехико, после чего на арене началась игра между Мексикой и ЮАР.
На сцене, расположенной у большой копии кубка мира, выступали музыканты, сменявшиеся каждые три минуты. В числе артистов, открывших чемпионат, были David Guetta, J Balvin, Megan Thee Stallion, Андреа Бочелли, группа «Мана» и другие исполнители. Затем певица Шакира исполнила гимн турнира — песню Dai Dai. После этого небо над стадионом озарил красочный фейерверк.
Один из самых известных российских футболистов Андрей Аршавин уже дал свой прогноз на первый матч турнира.