Врач Умнов предупредил об опасности алкоголя в жару

— Сомневаюсь, что кто-то будет запивать алкогольные напитки большим количеством воды в десятикратном размере, чтобы хоть как-то помочь организму. Еще один важный момент — это то, что алкоголь в жару притупляет реакции и человек может, например, не заметить, как получит солнечный удар, или может уснуть на пляже и очень сильно перегреться, — пояснил специалист.