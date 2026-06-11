Врач Умнов предупредил об опасности алкоголя в жару

Употребление алкоголя в жару может привести к повышению давления, обострению сердечных заболеваний и отрыву тромба. Об этом рассказал старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.
Он подчеркнул, что жара и спирт являются одним из самых опасных сочетаний для человеческого организма, поскольку в жару кровь густеет и может возникнуть обезвоживание организма.
— Сомневаюсь, что кто-то будет запивать алкогольные напитки большим количеством воды в десятикратном размере, чтобы хоть как-то помочь организму. Еще один важный момент — это то, что алкоголь в жару притупляет реакции и человек может, например, не заметить, как получит солнечный удар, или может уснуть на пляже и очень сильно перегреться, — пояснил специалист.
Умнов добавил, что сочетание алкоголя с жирной пищей может негативно повлиять на печень и поджелудочную железу, передает Газета.Ru.
В свою очередь заведующая центром общественного здоровья и медицинской профилактики Химкинской больницы Ольга Чиркова отметила, что алкоголь в жару дополнительно расширяет сосуды, что может привести к ухудшению циркуляции крови. Она подчеркнула, что курение в такую погоду тоже лучше отложить из-за малого количества кислорода в воздухе.