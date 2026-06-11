«Адмирал маринистики» ожил в новой экспозиции в Светлогорске

Гости выставки увидят картины, графические работы и авторские эскизы художника, а также познакомятся с его проектами для крупнейших музеев страны. Отдельное место заняли личные вещи мастера — кисти, карандаши, записные книжки и другие предметы из его мастерской, которые помогают раскрыть характер человека, посвятившего своё творчество морской теме.