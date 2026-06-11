«Адмирал маринистики» ожил в новой экспозиции в Светлогорске

В Музее Мирового океана открылась выставка «Адмирал маринистики», посвященная 80-летию известного художника Евгения Богданова. Экспозиция рассказывает о жизни мастера, его творческом пути и вкладе в развитие исторической морской живописи.
Гости выставки увидят картины, графические работы и авторские эскизы художника, а также познакомятся с его проектами для крупнейших музеев страны. Отдельное место заняли личные вещи мастера — кисти, карандаши, записные книжки и другие предметы из его мастерской, которые помогают раскрыть характер человека, посвятившего своё творчество морской теме.
Экспозицию разместили в Морском выставочном центре Музея Мирового океана в Светлогорске. Здесь представлены как широко известные, так и редкие работы художника, которого многие называют одним из главных мастеров отечественной маринистики.