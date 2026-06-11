Трамп отменил «запланированные на сегодняшний вечер» бомбардировки Ирана

— Исходя из того, что обсуждения с Исламской Республикой Иран были выведены на высший уровень иранского руководства и одобрены, я как президент Соединенных Штатов Америки отменил запланированные на сегодняшний вечер удары и бомбардировки, — говорится в публикации.