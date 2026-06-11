Трамп отменил «запланированные на сегодняшний вечер» бомбардировки Ирана

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что отменил бомбардировки Ирана, которые были «запланированы» на вечер 11 июня по местному времени. Соответствующий пост появился на его странице в социальной сети Truth Social.
— Исходя из того, что обсуждения с Исламской Республикой Иран были выведены на высший уровень иранского руководства и одобрены, я как президент Соединенных Штатов Америки отменил запланированные на сегодняшний вечер удары и бомбардировки, — говорится в публикации.
До этого глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что Соединенные Штаты собираются нанести сильный удар по Ирану, если Тегеран не пойдет на сделку. Дональд Трамп в свою очередь уточнил, что американские силы выпустили 49 ракет Tomahawk по Ирану за последнюю волну атак.
Американские военные нанесли удары по Ирану после того, как над Ормузским проливом был сбит вертолет Apache. В командовании сообщили, что силы CENTCOM по приказу верховного главнокомандующего начали наносить в целях самообороны удары по Ирану.
Ударный вертолет AH-64 Apache ВВС США потерпел крушение в районе Ормузского пролива утром 9 июня.