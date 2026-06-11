Трамп: США договорились о завершении войны с Ираном

Ранее Дональд Трамп рассказал, что отменил бомбардировки Ирана, которые были «запланированы» на вечер 11 июня по местному времени. Американский президент аргументировал свое решение тем, что обсуждения с Тегераном были выведены на высший уровень руководства страны и одобрены.