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Трамп: США договорились о завершении войны с Ираном

США договорились с Ираном о завершении боевых действий, но сторонам еще необходимо подписать документы. Об этом в четверг, 11 июня, заявил глава Белого дома Дональд Трамп.

США договорились с Ираном о завершении боевых действий, но сторонам еще необходимо подписать документы. Об этом в четверг, 11 июня, заявил глава Белого дома Дональд Трамп.

— В выходные в Европе может состояться подписание. Я не смогу там присутствовать, но (вице-президент США — прим. «ВМ») Джей Ди Вэнс будет там, — отметил американский лидер.

Об этом он заявил в беседе с журналистами в Белом доме, передает Telegram-канал Clash Report.

Ранее Дональд Трамп рассказал, что отменил бомбардировки Ирана, которые были «запланированы» на вечер 11 июня по местному времени. Американский президент аргументировал свое решение тем, что обсуждения с Тегераном были выведены на высший уровень руководства страны и одобрены.

8 июня представители Ирана и Израиля сообщили, что прекращают наносить удары по территориям друг друга. При этом в центральном штабе военного командования ВС Ирана заявили, что в случае продолжения агрессии, в том числе на юге Ливана, войска предпримут «более сокрушительные и мощные меры».

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