Стартовый свисток мундиаля: Мексика и ЮАР начали первый матч ЧМ-2026

Церемония открытия ЧМ. Видео © Х / FIFA.
Стартовый матч турнира между сборными Мексики и ЮАР начался в 22:00. Уже на первых минутах встречи хозяева поля открыли счёт — 1:0.
Автором первого гола чемпионата мира 2026 года стал нападающий сборной Мексики Хулиан Киньонес. Форвард отличился на 9-й минуте.
Этот чемпионат мира стал историческим: впервые в нём участвуют 48 национальных сборных, тогда как с 1998 по 2022 год формат включал 32 команды. Основная часть матчей, включая финал, пройдёт в США.
Однако турнир уже до старта вызвал ряд споров. В США фиксируются вопросы, связанные с миграционной политикой, а также растёт недовольство болельщиков из-за высокой стоимости билетов, проживания и внутренних перелётов между городами. Дополнительные опасения связаны с погодными условиями: часть матчей в США и Мексике может пройти при экстремально высоких температурах.
Последние новости с чемпионата мира по футболу ФИФА, читайте в специальном разделе Life.ru.