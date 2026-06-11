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Стартовый свисток мундиаля: Мексика и ЮАР начали первый матч ЧМ-2026

Чемпионат мира по футболу 2026 года, который совместно принимают США, Мексика и Канада, официально стартовал. Торжественная церемония открытия прошла на легендарном стадионе «Ацтека» в Мехико, где главным событием стало выступление певицы Шакиры.

Источник: Life.ru

Церемония открытия ЧМ. Видео © Х / FIFA.

Стартовый матч турнира между сборными Мексики и ЮАР начался в 22:00. Уже на первых минутах встречи хозяева поля открыли счёт — 1:0.

Автором первого гола чемпионата мира 2026 года стал нападающий сборной Мексики Хулиан Киньонес. Форвард отличился на 9-й минуте.

Этот чемпионат мира стал историческим: впервые в нём участвуют 48 национальных сборных, тогда как с 1998 по 2022 год формат включал 32 команды. Основная часть матчей, включая финал, пройдёт в США.

Однако турнир уже до старта вызвал ряд споров. В США фиксируются вопросы, связанные с миграционной политикой, а также растёт недовольство болельщиков из-за высокой стоимости билетов, проживания и внутренних перелётов между городами. Дополнительные опасения связаны с погодными условиями: часть матчей в США и Мексике может пройти при экстремально высоких температурах.

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