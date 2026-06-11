Форвард сборной Мексики забил первый гол ЧМ-2026 на стадионе «Ацтека»

Первый гол чемпионата мира по футболу 2026 года был забит на легендарной арене «Ацтека» в столице Мексики.
На девятой минуте стартового матча турнира, в котором встретились национальные команды Мексики и ЮАР, счет открыл нападающий Хулиан Киньонес.
Футболист саудовского клуба «Аль-Кадисия» воспользовался ошибкой обороны соперника на границе штрафной площади и мощным ударом поразил ворота.
Таким образом, сборная Мексики вышла вперед в матче открытия мирового первенства — 1:0.
Ранее сообщалось, что немецкий математик предсказал победителя ЧМ-2026.
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