Поиск Яндекса
Ричмонд
+36°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Форвард сборной Мексики забил первый гол ЧМ-2026 на стадионе «Ацтека»

Сборная Мексики вышла вперед в стартовом матче чемпионата мира-2026: первый гол турнира на счету форварда «Аль-Кадисии» Хулиана Киньонеса.

Источник: Аргументы и факты

Первый гол чемпионата мира по футболу 2026 года был забит на легендарной арене «Ацтека» в столице Мексики.

На девятой минуте стартового матча турнира, в котором встретились национальные команды Мексики и ЮАР, счет открыл нападающий Хулиан Киньонес.

Футболист саудовского клуба «Аль-Кадисия» воспользовался ошибкой обороны соперника на границе штрафной площади и мощным ударом поразил ворота.

Таким образом, сборная Мексики вышла вперед в матче открытия мирового первенства — 1:0.

Глобальное футбольное первенство, в котором впервые примут участие 48 национальных сборных, проходит с 11 июня по 19 июля на стадионах США, Канады и Мексики.

Ранее сообщалось, что немецкий математик предсказал победителя ЧМ-2026.

Узнать больше по теме
Мексика: отношения с США, борьба с картелями и интересные факты
Это одна из крупнейших стран Северной Америки с непростой политической повесткой. Страна играет ключевую роль в региональной безопасности, торговле с США и глобальных производственных цепочках, но много проблем доставляют известные на весь мир наркокартели. В этом материале — главное о Мексике.
Читать дальше