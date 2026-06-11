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«Автотор» привёз на туристический форум «Путешествуй!» электрические АМБЕРАВТО А5 и EONYX City

10 июня на ВДНХ открылся Международный туристический форум-фестиваль "Путешествуй!

Источник: KaliningradToday

10 июня на ВДНХ открылся Международный туристический форум-фестиваль «Путешествуй!». Это одна из крупнейших российских площадок, где встречаются представители туриндустрии, регионов, бизнеса и путешественники со всей страны. На стенде Калининградской области «Автотор» представил два электрических автомобиля: электроседан АМБЕРАВТО А5 и компактный городской электромобиль EONYX City.

В первый день форума прошли основные мероприятия деловой программы. В них принял участие заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко. В программе были торжественное открытие, осмотр выставочной экспозиции, пленарное заседание «Время путешествовать: многообразие впечатлений, доступное каждому» и заседания комиссии Госсовета РФ по направлению «Туризм».

Для «Автотора» это направление связано не только с автопромом, но и с развитием городской, туристической и сервисной инфраструктуры. Компания развивает производство современных транспортных средств, включая легковые электромобили и специализированный электротранспорт для городов, курортов, гостиничных комплексов, парков и деловых территорий.

Под капотом АМБЕРАВТО А5 электродвигатель мощностью 160 лошадиных сил. Тяговая батарея литий-железо-фосфатного типа (LFP), ёмкостью 60,2 киловатт-часа. Производитель заявляет запас хода в 520 километров по измерительному циклу CLTC.

Для города и междугородних поездок на средние дистанции этого достаточно. Быстрая зарядка постоянным током занимает 30−40 минут. То есть за время обеда на трассе можно восполнить батарею с 10 до 80 процентов. Медленная зарядка от домашней розетки или поста переменного тока займёт 8−9 часов — стандартный ночной цикл.

Вторая модель — EONYX City. Производитель позиционирует модель для туристических зон, парков, гостиничных комплексов, курортов и аэропортов. То есть для закрытых территорий, где бесшумность и отсутствие выхлопа важнее динамики. Характеристики батареи и мотора для этой модели производитель не раскрыл, но по классу речь идёт о небольшом запасе хода — 80−120 км на одном заряде, чего для территории гостиницы или аэропорта более чем достаточно.

Обе модели — часть стратегии автозавода из Калининграда по развитию экологичного транспорта. Компания, напомним, является одним из ведущих автомобилестроительных предприятий России. И её участие в туристическом, а не автомобильном форуме — это сигнал рынку: EONYX City нацелен на B2B-сегмент индустрии гостеприимства.

Форум «Путешествуй!» на ВДНХ продлится до 14 июня. Вход свободный.

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