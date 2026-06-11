«Автотор» привёз на туристический форум «Путешествуй!» электрические АМБЕРАВТО А5 и EONYX City

Вторая модель — EONYX City. Производитель позиционирует модель для туристических зон, парков, гостиничных комплексов, курортов и аэропортов. То есть для закрытых территорий, где бесшумность и отсутствие выхлопа важнее динамики. Характеристики батареи и мотора для этой модели производитель не раскрыл, но по классу речь идёт о небольшом запасе хода — 80−120 км на одном заряде, чего для территории гостиницы или аэропорта более чем достаточно.