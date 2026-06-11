В Брюсселе с 2027 года запретят прокат электросамокатов

По данным агентства, в 2025 году в Брюссельском столичном регионе 666 человек пострадали в авариях с участием электросамокатов, что более чем на четверть превысило показатель 2024 года. Кроме того, прокурор Брюсселя Жюльен Муаньиль указывал, что прокатные самокаты использовали при 25 случаях стрельбы в городе.