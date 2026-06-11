В Брюсселе с 2027 года запретят прокат электросамокатов

Власти Брюсселя решили с 2027 года убрать с улиц прокатные электросамокаты из-за роста числа аварий, помех для пешеходов и использования этого транспорта преступными группами, сообщает Belga.
По данным агентства, в 2025 году в Брюссельском столичном регионе 666 человек пострадали в авариях с участием электросамокатов, что более чем на четверть превысило показатель 2024 года. Кроме того, прокурор Брюсселя Жюльен Муаньиль указывал, что прокатные самокаты использовали при 25 случаях стрельбы в городе.
Контракты действующих операторов Bolt и Dott истекают в конце 2026 года, новых разрешений власти выдавать не будут. При этом прокат велосипедов в городе сохранится: концессию Villo! продлят до сентября 2028 года, затем власти планируют запустить новую систему со стационарными парковками и электровелосипедами во всех районах Брюсселя.
В последние годы ограничения для электросамокатов ужесточали и в других европейских городах: прокатные самокаты уже исчезли с улиц Парижа, Мадрида и Праги.
В России власти и силовые структуры также усиливали регулирование средств индивидуальной мобильности. Московское управление МВД попросило ЦОДД рассмотреть снижение квот на число прокатных самокатов в столице из-за роста аварийности. В апреле в Новосибирске запретили использовать СИМ с 22:00 до 7:00, а днем ограничили скорость до 15 км/ч, на велодорожках — до 20 км/ч.
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