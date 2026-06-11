Поражала молодых и голодавших: ученые нашли закономерность в смертях от чумы

На обычных кладбищах чаще всего находили умерших в возрасте от 25 до 34 лет. Однако среди жертв «Черной смерти» значительно больше оказалось людей в возрасте от 15 до 24 лет. Доля молодых жертв в чумных захоронениях была почти вдвое выше, чем среди населения до эпидемии. Ученые предполагают, что болезнь могла по-разному влиять на различные возрастные группы.