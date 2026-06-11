Поражала молодых и голодавших: ученые нашли закономерность в смертях от чумы

Пандемия «Черной смерти» могла иметь менее случайный характер, чем считалось ранее. Новый анализ средневековых захоронений показал, что особенно уязвимыми к чуме были молодые люди, а также те, кто страдал от серьезных заболеваний или голодал в детстве. Об этом сообщает издательство Cambridge University Press.
Исследователи провели сравнение останков жертв эпидемии чумы с погребениями людей, умерших в промежутках между вспышками болезни. В ходе работы были изучены материалы нескольких средневековых кладбищ в Британии.
На обычных кладбищах чаще всего находили умерших в возрасте от 25 до 34 лет. Однако среди жертв «Черной смерти» значительно больше оказалось людей в возрасте от 15 до 24 лет. Доля молодых жертв в чумных захоронениях была почти вдвое выше, чем среди населения до эпидемии. Ученые предполагают, что болезнь могла по-разному влиять на различные возрастные группы.
Дополнительные данные удалось получить из найденных зубов. У многих погибших обнаружены признаки нарушений развития, которые обычно ассоциируются с голодом, тяжелыми заболеваниями или другими стрессами в раннем возрасте.
Ученые полагают, что это могло ослабить организм и увеличить риск смерти во время пандемии. То есть исход заражения зависел не только от самой чумы, но и от состояния здоровья человека задолго до его заражения, говорится в материале.
Пандемия «Черной смерти» — крупнейшая вспышка чумы в Европе, Азии и Северной Африке в XIV веке, наиболее активная в период примерно с 1347 по 1353 год. Заболевание вызывала бактерия Yersinia pestis, которая чаще всего передавалась через блох, обитающих на крысах и других грызунах, хотя в некоторых случаях могла распространяться и от человека к человеку.
В июле прошлого года Роспотребнадзор оценил риски появления чумы в России из Монголии. Риск завоза болезни на территорию РФ оценивается как минимальный. Противочумные учреждения Роспотребнадзора системно предотвращают случаи заболеваний инфекцией на территории страны, мониторят активность природных очагов и проводят вакцинации.