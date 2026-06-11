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Наставник ЮАР Хуго Брос стал старейшим главным тренером в истории ЧМ

Рулевой национальной команды ЮАР стал самым возрастным главным тренером в истории чемпионатов мира.

Источник: Аргументы и факты

Возглавляющий сборную ЮАР 74-летний бельгиец Уго Брос установил исторический рекорд, став самым возрастным главным тренером, когда-либо руководившим командой в матче финальной части чемпионата мира.

Прежний возрастной рекорд принадлежал немецкому специалисту Отто Рехагелю. Он удерживал это достижение с 2010 года, когда в 71-летнем возрасте руководил национальной командой Греции.

Сегодня, 11 июня, проходит матч-открытие чемпионата мира — 2026 между сборными Мексики и ЮАР. Встреча проходит на культовом стадионе «Ацтека». На момент написания новости идёт первый тайм, мексиканцы ведут со счётом 1:0.

ЧМ-2026 проходит сразу в трёх странах — США, Канаде и Мексике. В турнире под эгидой ФИФА впервые принимает участие 48 национальных команд вместо традиционных 32-х.

Ранее сообщалось, что португальский специалист Жозе Моуриньо возглавил мадридский «Реал», подписав контракт на три года.

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