Врио главы Белгородской области рассказал, что его братья участвуют в спецоперации

БЕЛГОРОД, 11 июня. /ТАСС/. Младшие братья врио губернатора Белгородской области Александра Шуваева пошли в армию вслед за ним и стали участниками спецоперации. Военная служба в их семье стала традицией, сообщил в эфире ГТРК «Белгород» врио главы региона.
«Я хотел быть военным, у меня младшие братья тоже военные, участники специальной военной операции. У нас, наверное, это где-то в генах. Я первый военный в семье, потом пошли за мной мои братья. Дальше будем продолжать эту традицию», — сказал он.
Шуваев отметил, что его дед, ветеран Великой Отечественной войны, хотел, чтобы его внук стал генералом. «Это была в самом детстве поставлена мне цель, которую я выполнил», — добавил он.