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Новаку доложили о работе по максимальной загрузке НПЗ

Представители нефтяных компаний на совещании под руководством вице-премьера Александра Новака доложили о работе по максимальной загрузке производственных мощностей для удовлетворения внутреннего спроса, сообщила пресс-служба правительства.

Источник: РБК

Представители нефтяных компаний на совещании под руководством вице-премьера Александра Новака доложили о работе по максимальной загрузке производственных мощностей для удовлетворения внутреннего спроса, сообщила пресс-служба правительства.

Совещание было посвящено вопросам обеспечения потребителей бензином и дизельным топливом, а также изменениям цен на нефтепродукты. В нем участвовали глава Минсельхоза Оксана Лут, представители Минэкономразвития, Минэнерго, ФАС, Минтранса, Минфина, Петербургской биржи, а также отраслевых компаний.

По итогам обсуждений был представлен комплекс мер, которые позволят обеспечить приоритетное насыщение российского внутреннего рынка нефтепродуктами, уточнили в правительстве. Отдельно участники совещания рассмотрели вопрос снабжения топливом сельхозпроизводителей.

Новак поручил сформировать «прогностическую модель развития ситуации на топливном рынке в региональном разрезе с максимальной детализацией всех возможных параметров». Такая модель, объяснили в правительстве, позволит повысить качество мониторинга, «обеспечит своевременное выявление узких мест» и «даст возможность превентивно принимать необходимые решения».

«Все действующие механизмы должны быть настроены таким образом, чтобы обеспечивать стабильность поставок и сбалансированный уровень цен для всех участников рынка», — заявил Новак.

В начале июня источники РБК сообщили, что Новак поручил Минэнерго совместно с другими ведомствами подготовить предложения по возможному увеличению оптовых и розничных цен на бензин, дизельное топливо и авиационный керосин на 1,5 ₽ для стабилизации внутреннего рынка топлива. По информации собеседников РБК, параметры инициативы пока не сформированы. На данный момент неясно, идет ли речь о разовом повышении цен на топливо или о возможности ускорить их рост относительно действующих ориентиров.

В конце мая в отдельных российских регионах возникли проблемы с поставками топлива. О дефиците топлива на заправках сообщали власти Крыма и Севастополя, а также Кубани. Проблемы с поставками на АЗС фиксировали и в ДНР. Продажу топлива на АЗС региона ограничили власти ЛНР.

Минэнерго подчеркивало, что ситуация на внутреннем топливном рынке остается стабильной и контролируемой. В ведомстве отметили достаточные запасы светлых нефтепродуктов, устойчивую работу логистики и отсутствие перебоев в регионах. Среди принятых мер там назвали временный запрет на экспорт бензина и ограничения на вывоз дизельного топлива для непроизводителей. В ФАС также указывали, что для обеспечения внутреннего рынка топливом принимаются все необходимые меры.

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