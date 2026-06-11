Новаку доложили о работе по максимальной загрузке НПЗ

В начале июня источники РБК сообщили, что Новак поручил Минэнерго совместно с другими ведомствами подготовить предложения по возможному увеличению оптовых и розничных цен на бензин, дизельное топливо и авиационный керосин на 1,5 ₽ для стабилизации внутреннего рынка топлива. По информации собеседников РБК, параметры инициативы пока не сформированы. На данный момент неясно, идет ли речь о разовом повышении цен на топливо или о возможности ускорить их рост относительно действующих ориентиров.