Во Франции поймали группу хакеров, взломавших более тысячи компаний и госорганов

Руководитель отдела расследований Ofac Жюли Бенуа пояснила агентству, что задержанные — это молодые французские хакеры, которые жаждут славы и считают себя неуязвимыми. Она добавила, что среди арестованных есть даже несовершеннолетние, причем большинство из них научились взлому самостоятельно.