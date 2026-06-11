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Советский имидж строительных колледжей надо менять, считает Медведев

Медведев: советский имидж строительных колледжей надо менять.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Советский имидж строительных колледжей, которые в то время считались «самыми отстойными», надо менять, считает заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев.

Медведев в четверг выступил на заседании экспертного совета по формированию народной программы «Единой России».

«Раньше строительные ПТУ были самые отстойные. Так было в советские времена», — сказал Медведев.

Он рассказал, как в 2006 году специально посетил несколько российских колледжей. Их оснащение и состояние сильно отличались в зависимости от того, был ли колледж под управлением крупной компании или обычным местным.

«Надо сделать так, чтобы наши строительные колледжи, наши строительные средние специальные учебные заведения тоже были и хорошо подготовленными, оснащенными, и давали перспективы людям», — подчеркнул Медведев, добавив, что престиж строительной отрасли вырос.

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