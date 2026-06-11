Очереди на подходах к Крымскому мосту ликвидировали

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июня. /ТАСС/. Очередей на автоподходах к Крымскому мосту нет. Об этом сообщается в Telegram-канале о ситуации на подходах к мосту.
«С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет», — говорится в сообщении, опубликованном в 23:00 мск.
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