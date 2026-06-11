Лабубу, балет, Шакира и Бочелли. В Мексике прошла церемония открытия ЧМ-2026

МЕХИКО, 11 июня. /ТАСС/. Чемпионат мира 2026 года стартовал в Мехико на стадионе «Ацтека» красочной церемонией открытия. Ее разделили на две части.
Первая часть началась примерно за 1,5 часа до старта матча между сборными Мексики и ЮАР. На газон было постелено зеленое полотнище с золотыми узорами. Мексиканская певица и композитор Лила Даунс появилась в белом местном одеянии. Ее сопровождали актеры и танцоры в образах шаманов и золотых небольших футбольных мячей. Шаманы били в бубны и барабаны. Следствием такого обряда стало выдвижение большого трофея Кубка мира в центре поля.
Большой ажиотаж среди болельщиков вызвал выход мексиканской группы Mana. Большинство фанатов на стадион пели известную композицию Oye Mi Amor. Вокалист группы Фернандо Ольвера вышел в красном кожаном плаще. Далее публике предстал венесуэльский рэпер Дэнни Оушен, его сопровождали танцовщицы из фольклорного балета Мексики имени Амалии Эрнандес. Все они были в пышных нарядах с юбками в цветах Мексики. Следом в розовых цветах вышла мексиканская исполнительница Белинда, ее сопровождал мексиканский ансамбль марьячи, участники которого были в традиционных костюмах чарро.
Основную часть первого акта прервали ставшие известными на весь мир Лабубу. Двое человек в костюмах этих монстров заполнили паузу перед выходом следующих артистов. Мексиканская часть церемонии открытия на этом завершилась, далее пришедших болельщиков ждали известные на весь мир артисты.
Первым вышел колумбийский певец Джей Бальвин, который исполнил композицию Loco Contigo. Он появился на поле в красной рубашке с желтым галстуком, шляпе и зеленых штанах на самодельной импровизированной машине. Уже традицией стало появление колумбийской певицы Шакиры. Она стала первой артисткой, выступившей на четырех чемпионатах мира, до этого были исполнены композиции на мундиалях 2006, 2010 и 2014 годов. Ранее Шакира в течение 11 лет была в отношениях с испанским футболистом Жераром Пике, пара распалась в июне 2022 года. Шакира в Мехико вместе с нигерийским музыкантом Burna Boy исполнила неофициальный гимн чемпионата мира Dai Dai. На стадионе раздался салют.
Сальма Хайек и Андреа Бочелли.
Заключительную часть церемонии открытия начала мексикано-американская актриса Сальма Хайек. Она поприветствовала все команды, участвовавшие в отборе на чемпионат мира и прошедшие в финальную часть турнира. «Да здравствует футбол и Мексика!» — заключила актриса.
После этого начался парад флагов участников чемпионата мира. Диктор объявлял страны по одной, вместе все участники собрались вокруг центрального круга. Затем итальянский оперный певец Андреа Бочелли, корейская и американская певица Ejae исполнили официальный гимн чемпионата мира DNA (больше чем игра). Диджей David Guetta физически не присутствовал на церемонии, зрители могли видеть его выступление только на экране.
Церемония завершилась выходом президента Международной федерации футбола Джанни Инфантино. Он возложил трофей Кубка мира на специальное место. После этого состоялся небольшой фейерверк. Затем прошла официальная предматчевая церемония, в этот раз впервые все футболисты вышли в центральный круг для прослушивания гимнов вместе с арбитрами встречи.