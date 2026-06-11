Лабубу, балет, Шакира и Бочелли. В Мексике прошла церемония открытия ЧМ-2026

Первым вышел колумбийский певец Джей Бальвин, который исполнил композицию Loco Contigo. Он появился на поле в красной рубашке с желтым галстуком, шляпе и зеленых штанах на самодельной импровизированной машине. Уже традицией стало появление колумбийской певицы Шакиры. Она стала первой артисткой, выступившей на четырех чемпионатах мира, до этого были исполнены композиции на мундиалях 2006, 2010 и 2014 годов. Ранее Шакира в течение 11 лет была в отношениях с испанским футболистом Жераром Пике, пара распалась в июне 2022 года. Шакира в Мехико вместе с нигерийским музыкантом Burna Boy исполнила неофициальный гимн чемпионата мира Dai Dai. На стадионе раздался салют.