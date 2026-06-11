Нефтяники доложили Новаку о максимальной загрузке НПЗ для внутреннего рынка

Руководители нефтяных компаний России доложили на совещании у вице-премьера Александра Новака о работе по максимальной загрузке нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) для обеспечения внутреннего спроса на топливо. Об этом говорится в сообщении правительства РФ.