Нефтяники доложили Новаку о максимальной загрузке НПЗ для внутреннего рынка

Представители отрасли сообщили о мерах по увеличению загрузки производственных мощностей, чтобы стабильно покрывать потребности внутреннего рынка.
Ранее Новак отмечал, что ряд российских нефтеперерабатывающих заводов находится на внеплановом ремонте. На этом фоне, по его словам, власти принимают меры по более эффективному использованию имеющихся мощностей и перераспределению экспортных возможностей.
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