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Россиянина депортировали из Вьетнама за вылов 4,5 тысяч мидий в Чёрном море

В районе Новороссийска злоумышленники выловили более 4,5 тысяч черноморских мидий.

Источник: Комсомольская правда

Из Вьетнама выдворили россиянина, находившегося в глобальном розыске за незаконный вылов водных биологических ресурсов в Черном море. Об этом заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, ее слова передает сайт МВД Медиа.

«В аэропорту Хошимина вьетнамские коллеги передали представителю МВД России в Социалистической Республике Вьетнам одного из участников группы, осуществлявшей незаконный вылов водных биологических ресурсов в акватории Черного моря», — говорится в сообщении.

По ее словам, в сентябре 2021 года в Цемесской бухте под Новороссийском злоумышленники, используя спецтранспорт и водолазное снаряжение, незаконно выловили более 4,5 тыс. черноморских мидий.

Уголовное дело возбудили по третьей части статьи 256 УК — за незаконную добычу биоресурсов. Все сообщники, кроме одного, который укрылся за границей, предстали перед судом. В отношении скрывшегося мужчины был объявлен международный розыск.

Как ранее сообщал «КП-Запорожье», местного жителя будут судить за незаконный вылов 21 рыбы.

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