Шуваев: в Белгородской области ускорят процессы развития медицины и образования

Как отметил Шуваев, в 2026 году при поддержке Центрально-Черноземного банка в Белгородской области появится первая «ПроШкола», а вторая будет открыта к 2029-му. Также, несмотря на обстановку, в регионе продолжат восстанавливать разрушенные в результате атак ВСУ дома. «Самая главная задача — это поддержка людей в непростых условиях, и не просто формальные ответы, а конкретные решения и сроки их выполнения», — добавил он.