Шуваев: в Белгородской области ускорят процессы развития медицины и образования

БЕЛГОРОД, 11 июня. /ТАСС/. Развитие таких сфер, как образование и здравоохранение, ускорят в Белгородской области, в том числе в части строительства и ремонта учреждений. Об этом в эфире ГТРК «Белгород» рассказал врио губернатора региона Александр Шуваев.
«Мы принимаем решение о развитии медицинской отрасли, образования, строительства и капитального ремонта медицинских учреждений. На прошлой неделе я поставил задачу ускорить эти процессы», — рассказал он.
Как отметил Шуваев, в 2026 году при поддержке Центрально-Черноземного банка в Белгородской области появится первая «ПроШкола», а вторая будет открыта к 2029-му. Также, несмотря на обстановку, в регионе продолжат восстанавливать разрушенные в результате атак ВСУ дома. «Самая главная задача — это поддержка людей в непростых условиях, и не просто формальные ответы, а конкретные решения и сроки их выполнения», — добавил он.