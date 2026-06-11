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Шуваев: в Белгородской области ускорят процессы развития медицины и образования

По словам губернатора региона, в 2026 году при поддержке Центрально-Черноземного банка в области появится первая «ПроШкола».

БЕЛГОРОД, 11 июня. /ТАСС/. Развитие таких сфер, как образование и здравоохранение, ускорят в Белгородской области, в том числе в части строительства и ремонта учреждений. Об этом в эфире ГТРК «Белгород» рассказал врио губернатора региона Александр Шуваев.

«Мы принимаем решение о развитии медицинской отрасли, образования, строительства и капитального ремонта медицинских учреждений. На прошлой неделе я поставил задачу ускорить эти процессы», — рассказал он.

Как отметил Шуваев, в 2026 году при поддержке Центрально-Черноземного банка в Белгородской области появится первая «ПроШкола», а вторая будет открыта к 2029-му. Также, несмотря на обстановку, в регионе продолжат восстанавливать разрушенные в результате атак ВСУ дома. «Самая главная задача — это поддержка людей в непростых условиях, и не просто формальные ответы, а конкретные решения и сроки их выполнения», — добавил он.

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Биография Александра Шуваева
Александр Михайлович Шуваев — российский военнослужащий и государственный деятель, участник специальной военной операции и программы «Время героев». В 2026 году его назначили временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области: подробности биографии военного и политика — в материале.
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