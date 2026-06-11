В Кремлевском дворце прошел гала-концерт «Мой дом — Россия»

Также на сцену вышли Государственный академический русский народный хор им. М. Е. Пятницкого, хор Академического ансамбля песни и пляски войск национальной гвардии РФ, Государственный академический Кубанский казачий хор, Большой концертный оркестр «Россия» под управлением дирижера Дмитриенко. Завершило концерт выступление Александра Маршала, Марии Вороновой, творческого Центра для детей и молодежи заслуженной артистки РФ Натальи Просековой и Хора многодетных семей Москвы с песней «Мой дом — Россия».