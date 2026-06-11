В Кремлевском дворце прошел гала-концерт «Мой дом — Россия»

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Праздничный гала-концерт «Мой дом — Россия», посвященный Дню России, прошел в Государственном Кремлевском дворце, передает корреспондент ТАСС. На сцене выступили ведущие российские артисты и коллективы, в том числе Григорий Лепс, Олег Газманов, Полина Гагарина, Стас Михайлов, Дима Билан, Лев Лещенко и другие.
В роли ведущих выступили Руслан Осташко и Екатерина Стриженова, за дирижерским пультом — Дмитрий Дмитриенко. В программе концерта были отражены темы национального единения, патриотизма и сохранения преемственности поколений. Открыл программу Государственный академический русский народный хор с композицией «Великая Россия». Свои номера представили Билан, Гагарина, Аскар Абдразаков, Лещенко, Жасмин, Татьяна Куртукова, Пелагея, Игорь Николаев, Александр Буйнов, Денис Майданов, Анита Цой, Родион Газманов и другие исполнители.
Также на сцену вышли Государственный академический русский народный хор им. М. Е. Пятницкого, хор Академического ансамбля песни и пляски войск национальной гвардии РФ, Государственный академический Кубанский казачий хор, Большой концертный оркестр «Россия» под управлением дирижера Дмитриенко. Завершило концерт выступление Александра Маршала, Марии Вороновой, творческого Центра для детей и молодежи заслуженной артистки РФ Натальи Просековой и Хора многодетных семей Москвы с песней «Мой дом — Россия».