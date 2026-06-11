Московская жара за четверо суток не побила температурные рекорды прошлых лет

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Царящая уже четвертые сутки в столичном регионе сильная жара пока так и не смогла побить температурные рекорды прошлых лет. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ, сославшись на последние данные наблюдений.
«Максимальная температура, зафиксированная сегодня метеостанцией на территории ВДНХ, составила плюс 29,7 градуса, тогда как абсолютный рекорд суток составляет плюс 31,3 градуса и принадлежит 11 июня 1998 года», — пояснил собеседник агентства. Накануне московская жара рекорд не побила, но сумела повторить его: столбики термометров в городе поднялись до плюс 30 градусов — такая же температура была зафиксирована 10 июня 1998 года. А во вторник, 9 июня, воздух на метеостанции ВДНХ прогрелся только до 28,1 градуса выше нуля, тогда как абсолютный максимум дня, зафиксированный 9 июня 1948 года, составлял плюс 32,1 градуса. Непокоренными также остались рекорды 7 и 8 июня.
Между тем синоптики не исключают, что в праздничную пятницу, 12 июня, абсолютный температурный максимум суток все же может быть перекрыт. Согласно последним прогнозам Гидрометцентра РФ, в течение дня жара в Москве и области может окрепнуть до 33 градусов, а суточный рекорд, также относящийся к 1998 году, составляет плюс 30,8 градуса. Метеорологи напомнили, что погодная летопись столицы ведется по показаниям именно метеостанции, расположенной на ВДНХ.
Ранее в Гидрометцентре РФ ТАСС сообщали, что ослабление жары должно прийти в столичный регион 14 июня, после того, как Центральную Россию пересечет холодный атмосферный фронт с грозами. «Высотный антициклон, наполненный теплым воздухом, начнет смещаться на северо-восток, уступая свое влияние на погоду циклону с северо-запада и его фронтальной системе», — рассказали синоптики. Как ожидается, погода изменит свой характер, понизив температуру воздуха до нормы. Кроме того, пройдут кратковременные дожди с грозами и порывистым ветром, а атмосферное давление будет падать.