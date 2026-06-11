Московская жара за четверо суток не побила температурные рекорды прошлых лет

«Максимальная температура, зафиксированная сегодня метеостанцией на территории ВДНХ, составила плюс 29,7 градуса, тогда как абсолютный рекорд суток составляет плюс 31,3 градуса и принадлежит 11 июня 1998 года», — пояснил собеседник агентства. Накануне московская жара рекорд не побила, но сумела повторить его: столбики термометров в городе поднялись до плюс 30 градусов — такая же температура была зафиксирована 10 июня 1998 года. А во вторник, 9 июня, воздух на метеостанции ВДНХ прогрелся только до 28,1 градуса выше нуля, тогда как абсолютный максимум дня, зафиксированный 9 июня 1948 года, составлял плюс 32,1 градуса. Непокоренными также остались рекорды 7 и 8 июня.