Угроза налета беспилотников нависла над Волгоградской областью

Накануне праздничных выходных в Волгоградской области объявили режим беспилотной опасности.
О возможной атаке дронов горожанам сообщили в 22:52. Жителям в очередной раз напомнили правила безопасности, попросив по возможности оставаться в комнатах без окон, не пользоваться лифтами и с осторожностью находиться на открытых участках улиц.
Напомним, что при объявлении ракетной опасности в городе поручили открывать все подвалы. Ответственность за это возложили на сотрудников управляющих компаний.
Фото Андрея Поручаева.
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